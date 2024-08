Matt Menard amenaza a MJF: «Atacó a Daniel García…»

Durante el episodio del 3 de julio de AEW Dynamite, el actual Campeón Americano, «The Salt of the Earth» MJF, atacó brutalmente a Daniel García en lo que más que un castigo a este -él no estaría de acuerdo- fue a los fanáticos de la casa Élite por no preocuparse del nuevamente villano cuando se lesionó a finales de 2023. Ello lo llevó a una rivalidad con «The Aerial Assassin» Will Ospreay, a quien arrebató el Campeonato Internacional que posteriormente tiraría a la basura para presentar el que hoy ostenta.

EXCLUSIVE MEDICAL UPDATE ON DANIEL GARCIA!

After receiving a brutal attack at the hands @The_MJF TONIGHT on #AEWDynamite, @garciawrestling was taken to a Chicago hospital for evaluation. He has regained consciousness, and is still under observation for cervical injuries. pic.twitter.com/e2g2oAiIvU

— All Elite Wrestling (@AEW) July 4, 2024