Matt Jackson y Dana Massie tienen un nuevo show

El luchador de AEW e integrante de los Young Bucks, Matt Jackson, y su esposa, Dana Massie, presentan un proyecto juntos.

Pero para conocerlo hemos de salir de la lucha libre profesional ya que la aventura que ambos van a vivir no tiene ninguna relación.

► Never Not Jet Lagged

Aventura, nunca mejor dicho, pues se trata de un diario de viajes que el matrimonio va a compartir en un canal de YouTube.

Never Not Jet Lagged es el título y se describe de la siguiente manera:

¡Bienvenidos a nuestro vlog. Ambos compartimos una pasión por viajar juntos (tanto con nuestros hijos como sin ellos, así que también serán parte de esto), explorar nuevas culturas y volver a algunos de nuestros lugares favoritos alrededor del mundo.

También han publicado un primer video. En él, Jackson y Massie anuncian que el primer episodio de la serie se estrenará el 7 de marzo. Realizarán un AMA a las 11 a. m. (hora del Pacífico) y el episodio se estrenará justo después. Matt menciona que han puesto mucho esfuerzo en el programa, y Dana afirma que está quedando genial. El luchador explica que su principal expectativa con Never Not Jet Lagged es crear contenido positivo sobre sus viajes, ya que quieren compartir con los espectadores algunos de sus destinos favoritos, la gastronomía local y paisajes increíbles. En general, puede describirse como una combinación entre No Reservations y Being The Elite. Matt también expresa su entusiasmo por dejar que los fanáticos se involucren y compartir con ellos.

El Young Bucks adelanta que sí hablarán de lucha libre, y respecto a esto, recientemente él y su hermano, Nick Jackson, comentaban acerca de cuando regresarán a AEW TV:

«Estamos abiertos a todo,» dijo Matt. «Sería un honor luchar contra Tanahashi una última vez. Puede elegir a quien quiera como compañero de equipo, incluso si es Kenny. Tenemos una buena idea de cuándo regresaremos a trabajar en AEW, y si todavía tenemos que llevar esos títulos con nosotros cada vez que viajamos, estaríamos encantados de llevarlos a AEW Dynamite.»

«Me encantaría hacer esa lucha,» agregó Nick. «Hemos tenido muchas luchas con Tana, pero me gustaría enfrentarme a él al menos una vez más antes de que termine su carrera. Lo mismo con Kenny. Creo que los fanáticos de la lucha libre a veces dan eso por sentado. No tenemos idea de cuántos combates nos quedan a cada uno. Hoy en día, trato de disfrutar cada lucha como si fuera la última.»

Thank you @njpw1972. Thank you Osaka. Nothing but love. pic.twitter.com/ZhGnTdvFvQ — Matthew & Nicholas Jackson (@youngbucks) February 11, 2025