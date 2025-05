Matt Jackson sorprende a Swerve Strickland y se lleva la victoria

Swerve Strickland, Mike Bailey y Mark Briscoe formaron un extraño equipo para enfrentar a Ricochet, Matthew y Nicholas Jackson, quienes siguen buscando mostrar que ellos mandan en AEW.

Sin embargo, desde el inicio del combate hubo problemas de Ricochet con los Young Bucks, quienes mandaron a combate al luchador aéreo sin que este quisiera.

Pero aunque parecía que todo quedaba arreglado con un ataque conjunto, nuevamente traicionaron a Ricochet haciendo que éste quedara solo contra sus rivales, pero la confusión fue aprovechada por sus rivales para atacar los Bucks y Ricochet.

Los Bucks aprovecharon la distracción que tenían sus rivales con Ricochet para con movimientos rápidos golpear con movimientos rápidos y aéreos a Briscoe y Bailey.

Bailey comando la remontada y casi logra hacerse con la victoria, pero Ricochet lo evitó. En ese momento todos los luchadores se enfrentaron con rápidos movimientos, sin que pareciera que alguien podría quedarse con la victoria, pues aunque parecía que alguno podría terminar con el combate, alguien intervenía para evitarlo.

Finalmente, cuando nadie lo esperaba, Matt aprovechó una distracción de Strickland para llevarlo en una enredadera y llevarse una sorpresiva victoria.

Matt Jackson steals one for his team!! #AEWDynamite pic.twitter.com/J4V516mRqM

— BODYSLAM.NET | WWE & AEW Wrestling News (@BodyslamNet) May 8, 2025