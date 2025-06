El talentoso y querido, pero también polémico luchador de AEW, Matt Jackson, miembro de The Young Bucks, reveló recientemente que sufrió una dolorosa lesión como consecuencia de su participación en el PPV AEW Double or Nothing 2025, el pasado 25 de mayo.

The Young Bucks lucharon en el Anarchy In The Arena Match y junto a The Death Riders lograron vencer a Kenny Omega, Swerve Strickland, Willow Nightingale y The Opps en una buena e interesante lucha.

► Matt Jackson y la lesión que le dejó la Anarchy In The Arena Match 2025

En la más reciente edición del video blog Never Not Jet Lagged Vlog, Matt Jackson reveló que sufrió una lesión, una distensión en el tendón de la corva. Estas fueron sus palabras:

«Tengo una venda en el muslo. Es un tirón en el muslo, estoy aquí poniéndome hielo en esta pierna enorme porque me lastimé anoche. Dormí tal vez tres horas… estuve incómodo toda la noche. Me siento muy mal, no estoy bien, también tengo la rodilla izquierda inflamada, así que me cuesta caminar… y también me duele un poco el cuello. Le estaba escribiendo a mi hermano… creo que es la peor vez que me he sentido después de una lucha en toda mi carrera».