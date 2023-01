Matt Jackson no estará en el próximo AEW Dynamite

The Elite y Death Triangle están inmersos en una rivalidad por el Campeonato Mundial de Tríos AEW. The Young Bucks y Kenny Omega nunca perdieron el título después de ganarlo en All Out 2022 pero tuvieron que entregarlo a All Elite Wrestling cuando fueron suspendidos debido a su pelea con CM Punk. En ese tiempo, Penta El Zero M, Rey Fénix y PAC lo ganaron. Y en cuanto los ex monarcas volvieron se propusieron recuperarlo. ¿Cómo? En una serie de siete luchas. Ya disputaron seis, con tres victorias para cada equipo, así que el 11 de enero tendrán la última.

► Matt Jackson no estará en AEW Dynamite

Pero eso será la semana que viene y ahora nos enfocamos en esta para confirmar que Matt Jackson no estará presente en Dynamite. Él mismo lo confirma en el episodio más reciente de Being The Elite. No es una mala noticia sino que realmente se está tomando unos días libres para pasarlos con su familia. Días que además le van a venir de maravilla para estar al cien por cien el miércoles próximo en su combate por el cinturón. Entendemos que su hermano, Nick Jackson, y Omega sí que estarán en el programa. Aunque aún no han sido anunciados.

«Me voy a tomar la próxima semana libre. No voy a estar en Seattle, obviamente, ni en el [Tokyo] Dome [para Wrestle Kingdom 17]. Voy a llevar a mi familia de vacaciones, algo que he estado planeando durante un tiempo. Es una idea navideña. Me lo he ganado. Estoy feliz».



Matt Jackson aclara que tampoco estará mañana en Wrestle Kingdom 17, donde sí estará Kenny Omega, que luchará por el Campeonato de Peso Completo de Estados Unidos contra Will Ospreay.