Wrestle Kingdom suele dejarnos cada enero algún que otro candidato a combate del año; normalmente de manera muy provisional dada la tempranidad del evento. Pero tal vez como ninguna otra ocasión antes, parece muy difícil que veamos durante los próximos 11 meses y medio restantes una lucha con la trascendencia, emotividad y oficio de la disputada el pasado día 4 en Wrestle Kingdom 20 por Hiroshi Tanahashi, donde este colgó las botas.

► El último gran héroe

Mucho se ha escrito ya acerca de la obra y milagros de Hiroshi Tanahashi, la figura más importante para el puroresu en el presente siglo. Pero Matt Jackson no cree que la grandeza del ocho veces Campeón de Peso Completo IWGP se ciñe únicamente a Japón. Como bien expone su sobrenombre, Tanahashi era el «Ace of the Universe». He aquí las palabras de Jackson en reciente entrevista con Justin Barrasso de Sports Illustrated.

«El negocio ha perdido a su mejor ‘babyface’. Era maravilloso. Uno de los verdaderos grandes de la historia. Para mí, Tanahashi representa corazón, alma y espíritu de lucha. Se hace tanto de querer… Probablemente sea el más auténtico ‘babyface’ que ha competido. Todavía recuerdo la primera vez que luché con él, me impresionó lo delicado que fue conmigo en el ring, preocupándose de veras por mí, pero al mismo tiempo haciéndolo creíble. Entonces le golpeé una vez en las costillas y lo vendió retorciéndose de dolor, arrastrándose por el ring como si le hubiera disparado o algo, haciéndome lucir genial. Yo era un jovenzuelo, todavía en ascenso, y él fue muy generoso. Intento tenerlo en cuenta siempre y tratar a los talentos más jóvenes de la misma manera».

