Matthew Jackson cuenta una anécdota con Kevin Owens

Kevin Owens y The Young Bucks son amigos desde hace muchos años y han compartido, y lo siguen haciendo, incontables historias, dentro y fuera de la lucha libre.

Hoy descubrimos una que nos lleva muy lejos de un cuadrilátero y que revela Matthew Jackson en una reciente emisión en vivo con su esposa, Dana:

Matthew: «Fuimos a Lanai en las vacaciones de primavera del año pasado. Llevamos a los niños allí y fue increíble. A mitad del viaje, estábamos en una de las playas. Estábamos sentados allí, en la arena, y miro hacia el agua«.

Dana: «Había otro papá jugando con su hija».

Matthew: «Sí, y me resulta muy familiar. Digo, «Oh, Dios mío. ¿Es Kevin? ¡Es Kevin Steen, Kevin Owens, como lo conocen ustedes.» Me acerco sigilosamente a él y está tomando fotos con sus hijos y todo. Le digo: «Ey Kev, ¿qué tal, hermano?» Él se da la vuelta y me mira. Sus ojos se abren enormes, ni siquiera sabe cómo reaccionar».

Dana: «Estaba literalmente sin palabras. Como si hubiera visto un fantasma o algo así».

Matthew: «Me dice: «¡Oh, Dios mío!» Me agarra y me da un abrazo de oso, el más fuerte de todos. Creo que no me soltó en diez segundos. «¡Qué probabilidades había!» Empezamos a hablar, a ponernos al día, porque hacía un buen tiempo que no nos veíamos. Fue genial porque, literalmente, el resto de las vacaciones, fue como si las pasáramos juntos. Eso fue en marzo pasado».