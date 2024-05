Aunque, de momento, Matt Hardy ya no es parte de AEW, el luchador siempre se ha mostrado agradecido con lo poco o mucho que pudo hacer durante su etapa en la empresa. Etapa que podría aumentar si es que decide renovar contrato con AEW. El contrato está sobre la mesa, solo le hace falta firmarlo.

Pero, no por no estar en AEW, quiere decir que haya salido de malos términos de AEW. Por eso, se ha venido animando recientemente ha hablar y analizar a AEW. Y en la más reciente edición de su video podcast The Extreme Life of Matt Hardy, contestó la pregunta de un fanático que le pidió nombrar a los luchadores que creen que están listos para destacar y tener un gran 2024 en AEW. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Matt Hardy elogia a Will Ospreay y otros de AEW

«Creo que con el amor que los fanáticos de AEW han mostrado a Will Ospreay, y creo que con la forma en que Tony Khan se siente por Will Ospreay, y el tipo de combates de lucha libre que está presentando, porque está ofreciendo estos combates increíbles, y eso es lo que representa a Tony Khan completamente, puedo ver un año de revelación, de explotar en grande para Will Ospreay.

«Ospreay ha sido bueno durante mucho tiempo, pero el hecho de que ahora tenga la oportunidad de ser una estrella en la televisión estadounidense es un indicador aún mayor de que 2024 podría ser el año de Ospreay.

«Sin embargo, no es la única estrella de AEW en la que tengo grandes esperanzas para 2024. Mariah May ha estado haciendo muy bien las cosas, puedo verla haciendo las cosas aún mejor. Creo que Kazuchika Okada parecerá que está teniendo un año de revelación y de sorpresa para el público estadounidense, porque está interpretando un papel diferente.

«Creo que Okada ha estado haciendo con The Young Bucks y The Elite un gran trabajo, interpretando el personaje más villano de su carrera hasta ahora. Podría ser elevado extremadamente alto trabajando con los Vicepresidentes Ejecutivos de AEW».