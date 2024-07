Matt Hardy y Jeff Hardy reciben reto desde NXT

Las grandes figuras de la lucha libre profesional, Jeff Hardy y Matt Hardy, quienes actualmente se encuentran trabajando por fechas y con acuerdo de palabra con TNA Wrestling, fueron sorprendidos con un gran reto por parte de uno de los Campeones de Parejas NXT.

Y es que Matt puso un tuit en donde dejó saber a todos que una vez Jeff tuviera el alta médica, iban a ir por el Campeonato de Parejas TNA Wrestling. Pues bien, Nathan Frazer le respondió a Matt diciéndole que no era el único título de parejas por el cual podían ir.

Es decir, invitó a The Hardy Boyz a que desafiaran a Nathan Frazer y Axiom, quienes son los Campeones de Parejas NXT desde el 9 de abril de 2024, y han tenido un reinado bastante destacable, pues han tenido varias defensas titulares y luchas de nivel.

Recordemos que TNA Wrestling tiene una gran alianza con WWE en estos momentos. Tanto Matt como Jeff quieren volver a WWE, pero seguramente, con un gran contrato. Ya veremos qué ocurre con estas grandes figuras.

Those aren’t the only titles you can come for… https://t.co/FF4kaQMm8D

— Nathan Frazer (@WWEFrazer) July 20, 2024