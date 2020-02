Pin it

Se ha podido confirmar de manera oficial, que luego de 12 años, dos grandes Superestrellas de WWE compartirán el ring nuevamente a nivel de una lucha individual.

Sí, luego del fuerte ataque Randy Orton le propinó a Matt Hardy el pasado lunes en Raw, ahora ambos deberán enfrentarse este lunes 17 de febrero.

► Matt Hardy vs Randy Orton

Esto, sin duda alguna, es una clara muestra de cómo el señor Vince McMahon está presionando a Matt para que renueve su contrato con ellos y no vaya a aceptar una oferta de AEW, a sabiendas que ser importante y tener control creativo es lo único que Matt quiere tener dentro de la lucha libre a sus 45 años de edad, pues multimillonario ya es, y el dinero no es algo que lo deslumbre cuando ya no tiene necesidades por el resto de su vida.

Así confirmó este combate el portal web oficial de la compañía:

«El pasado lunes en Raw, Randy Orton sometió a Matt Hardy al mismo brutal concierto de sillas que sacó a Edge fuera de Raw en una camilla. Ahora, Hardy viene por venganza. A raíz del ataque atroz de Orton, el ex Campeón de Parejas Raw ahora está programado para luchar contra el depredador máximo, en un No Holds Barred Match (lucha Súper Libre), colocando a Orton directamente en curso de colisión con su víctima más reciente, por no hablar de una Superestrella que se niega a aceptar el abuso y quedarse acostado.

«Después de todo, Hardy es tan pionero como Edge, y su historia está casi completamente entrelazada con la de la Superestrella categoría R. Por otra parte, Randy Orton parece disfrutar de manera especial destruyendo a leyendas por estos días. Estará más que feliz de hacerlo de nuevo».