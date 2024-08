Matt Hardy: «Vi al Undertaker desnudo»

El luchador hoy en TNA Matt Hardy recuerda las novatadas que los jóvenes sufrían durante la Attitude Era en WWE cuando él y Jeff Hardy comenzaron a destacar. Lo hace en un episodio reciente de su pódcast, The Extreme Life of Matt Hardy, realizando en vivo en la 90s Wrestling Con.

► Matt Hardy y las novatadas en WWE

«Sí, especialmente en esos días, era como el Viejo Oeste, y afortunadamente para los luchadores que vinieron después, eso ha cambiado un poco. JBL era absolutamente el maestro de las novatadas, y él se aseguraba de que la gente mereciera estar allí. Recuerdo que cuando comenzamos a viajar, era nuestra segunda o tercera gira, quizás. Trabajábamos diez días seguidos: hacíamos un show en vivo, luego grabábamos otro al día siguiente, y después trabajábamos durante toda la semana. Eran diez días de trabajo y cuatro de descanso. En nuestra tercera semana de gira, estábamos volando desde un show de televisión hacia San Antonio, Texas, donde teníamos un evento en vivo esa noche. Uno de nuestros vuelos de conexión fue cancelado por completo, simplemente no iba a suceder. Sabían que íbamos a llegar tarde al show, y el primer combate de la noche era The Hardyz contra Too Cool. Creo que aún eran Too Much en ese momento. Habíamos trabajado con ellos durante algunas semanas, ya nos conocíamos. Le habíamos informado a Jack Lanza, que en paz descanse. Jack Lanza era el productor del show, y le habíamos avisado.

«Llegamos al lugar del evento ese día, y estos chicos obviamente ya lo sabían. Recuerdo que entramos al edificio, Jeff y yo estábamos tan nerviosos como podíamos estar. Dijimos: ‘Lo sentimos mucho, chicos, nuestro vuelo fue cancelado, lo sentimos. Llegamos lo más rápido que pudimos’. Recuerdo que JBL dijo: ‘Bueno, carajo, los Hardyz han estado de gira durante tres semanas. Dos semanas y un poco más, y ahora piensan que son estrellas de televisión de primer nivel. Creen que son los campeones, que son más importantes que The Undertaker, que Stone Cold, que todas las otras estrellas principales aquí porque llegan cuando se les da la gana’. Dijimos que habíamos informado a Jack Lanza, que acabábamos de llegar lo más rápido que pudimos. Vamos a intentar cambiarnos rápido porque tenemos que estar en el ring en ocho minutos.

«[JBL] dijo: ‘Está bien, bueno, ya que eres tan importante, sé que no querrás darme la mano porque soy solo basura. El vestuario está justo allí. Ese es el vestuario que necesitas’. Yo respondí: ‘Oh, gracias’, y nos apresuramos, corriendo hacia allí con nuestras maletas. Estábamos nerviosos como el infierno, éramos nuevos, recién comenzando, unos novatos, y lo último que queríamos era enfadar a estos chicos. Tomamos nuestras maletas y entramos al vestuario, y cuando la puerta se abrió y llevamos nuestras maletas adentro, The Undertaker estaba solo en la habitación, en la esquina, desnudo, vendándose las rodillas. Dijimos: ‘Oh Dios mío, lo sentimos mucho’. JBL dijo: ‘Oh no, te mereces estar en el vestuario con los principales, ya que eres una gran estrella, solo quédate aquí desde el principio’. Taker dijo: ‘Sí, adelante. Tomen asiento’. Dijimos: ‘Oh no, nos vamos’. ‘No, no, insistimos’. Algunos otros chicos hicieron una pared para que no pudiéramos salir de la habitación. Dijimos: ‘Está bien’. Ahora Taker solo nos miraba, desnudo, mirándonos fijamente. Nos cambiamos, vistiéndonos. ‘Está bien, lo sentimos, nos vamos ahora, vamos al ring’. Fuimos al ring, hicimos nuestro combate, todo bien. Volvimos al vestuario, y la bolsa de Taker aún estaba allí donde se había cambiado. Él no estaba allí, pero nuestras maletas, donde las dejamos, no estaban. No estaban por ningún lado.

«Recuerdo que salí, dije: ‘Disculpen chicos’, tal vez era Bob Holly, ‘¿Vieron si alguien salió con nuestras maletas? Tienen nuestra ropa y todo nuestro dinero y todo está en esas maletas’. Él dijo: ‘Bueno, no, no sé dónde están sus maletas. Si hubieran llegado a tiempo y se hubieran cambiado en el vestuario de los luchadores, habríamos cuidado de ellas. Pero como estaban aquí como una gran estrella, probablemente alguien entró y las robó. Tal vez la próxima vez llegues más temprano’. Entonces dije: ‘Disculpa, Sr. Bradshaw, ¿sabe dónde están nuestras maletas? ¿Alguien las tomó? Supongo que eso es lo que pasa cuando te cambias en tu propio vestuario privado porque eres tan importante’. Comenzamos a buscar por todo el estadio. Probablemente buscamos durante una hora, una hora y quince minutos. El show estaba terminando, y Road Dogg me agarró y me dijo: ‘Oye, tus maletas están en el contenedor de basura justo afuera, pero las cerraron muy bien. Así que tus cosas no se estropearon. Pero no le digas a nadie que te lo dije porque no quiero ningún problema’. Finalmente encontramos nuestras maletas, pero eso era algo muy común en esos días, en la era de la Attitude Era. Las novatadas eran algo irreal.»

