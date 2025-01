Matt Hardy ve a John Cena visitando TNA en 2025

La invitación a TNA ya la tiene sobre la mesa John Cena. Y ni más ni menos que de su actual Campeón Mundial, Joe Hendry: “Estamos en una era donde todo puede suceder. Y justo antes de Genesis, Triple H tuiteó sobre el show, Shawn Michaels también lo hizo, y John Cena publicó el logo de TNA en su Instagram. ¿Qué clase de representante sería yo para TNA si no retara a John Cena? Honestamente, creo que la gente aún no ha visto lo que realmente puedo hacer con el micrófono… y para mí, John Cena está en la élite más alta de los mejores habladores de todos los tiempos«. Aún así, no parece probable -en su último año de carrera- una vista del icono de la WWE.

► ¿John Cena en TNA?

Pero hay quienes tienen la esperanza de que sí suceda, como Matt Hardy, la mitad de los Campeones Mundiales en Parejas de la «Impact Zone»; el hermano de Jeff Hardy hablaba también no hace mucho del 16 veces campeón del mundo en respuesta a las palabras del «Charismatic Enigma» sobre haber podido ser más grande que él, así como mostraba su deseo de llevar el título de ambos a WWE en 2025.

“Quizás. John es alguien que sabe cómo hacer cosas que generan mucho revuelo, y eso es algo que definitivamente lo generaría, especialmente si lo ponen en una buena posición donde luzca bien y esté haciendo cosas importantes. No lo descartaría como una posibilidad, especialmente conociendo a John Cena. Siento que va a despedirse a lo grande durante este año. Solo imagina que aparezca en TNA, siendo anunciado para el Slammiversary en la arena PBS. Eso sería algo bastante increíble.”

Antaño sería impensable, hoy puede que ocurra. Y sería uno de los más grandes momentos en la historia de TNA.

