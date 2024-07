Matt Hardy: «Sería divertido unirme a Judgment Day»

Todos -en algún momento desde que «The Caribbean Bad Apple» se unió a la facción- fuimos Rhea Ripley cuando en su regreso a la programación de WWE le preguntó a Damian Priest qué hace Carlito en The Judgment Day. No tiene ningún sentido, apuntaría un servidor ya saliendo de la boca (nunca ha entrado, en realidad) de «Mami». Pero le aporta un toque de comedia que al grupo actual le viene bastante bien, como estamos viendo en la historia de Dominik Mysterio con Liv Morgan.

Pero ya sea por el veterano o anteriormente R-Truth, o incluso JD McDonagh, o el mismo «Dirty Dom», el equipo ha sido sumando integrantes con el paso del tiempo. ¿Podría ser Stephanie Vaquer la siguiente? Dominik ya dio el primer paso. En cambio, nadie de momento lo ha dado en la dirección de Matt Hardy, quien desde su salida de AEW está trabajando en TNA nuevamente como «Broken». Aún así, y continaundo también con ese loco personaje, nos planteamos esa cuestión.

. @MATTHARDYBRAND and @JEFFHARDYBRAND pick up right where they left off in TNA! Poetry in Motion CONNECTS!

¿Encajaría Matt en el Judgment Day? Él cree que sería divertido descubrirlo:

“Sí, una vez más, nunca digas nunca. ¿Quién sabe? El personaje de ‘Broken’ Matt Hardy en realidad está evolucionando. Algunas personas han notado cómo a veces cambio entre la voz de ‘Broken’ Matt y la voz del Matt Hardy más auténtico, así que está cambiando un poco. Definitivamente está evolucionando. Creo que es hora de hacer esta evolución. Así que sí, ¿quién sabe? The Judgment Day tiene algo genial, así que sí, sería algo que sería divertido«, explica en The Extreme Life Of Matt Hardy.

¿Te gustaría que la facción sumara al luchador? ¿Qué opinas de Carlito en ella?

BREAKING: @MATTHARDYBRAND will be at #TNASlammiversary to defend the honor of his wife against @DirtyDangoCurty. @JEFFHARDYBRAND has been hospitalized, and is not medically cleared to travel at this time. @RebyHardy is shaken up, but will be able to travel home. #TNAiMPACT pic.twitter.com/EbMx6qPuph

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) July 19, 2024