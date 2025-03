Matt Hardy y Rey Mysterio tuvieron una rivalidad en WWE SmackDown en 2003 en torno al Campeonato de Peso Crucero que los llevó a luchar en WrestleMania 19, donde el entonces Matt Hardy Version 1.0 defendió con éxito el título. Lo perdería ante el mismo «Master of 619» en el programa de la marca azul del 3 de junio después de muchos combates entre ambos en eventos no televisados. El enmascarado lo defendería ante él en dos ocasiones hasta finalmente terminar su historia. En 2005 volverían a encontrarse pero ya como amigos, llegando a formar equipo en Taboo Tuesday.

#TBT 2003 Defending the @WWE Cruiserweight Title against the LEGENDARY @reymysterio at #WrestleMania 19. pic.twitter.com/PIOta1GumF

— MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) January 9, 2020