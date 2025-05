A fin de cuentas, con la compra de AAA por parte de WWE, Triplemanía Regia 2025 será uno de los eventos más mediáticos en la historia reciente de la promotora mexicana. No sólo ya por este hecho, sino porque albergará implicaciones de talentos de WWE y también de TNA.

Los primeros nombres confirmados fueron los de Ángel Garza y Berto, ambos con pasado en AAA. Y poco después, Joe Hendry, Moose y los Nemeth, como representantes de TNA, se sumaron a la fiesta. Es de esperar que igualmente, las principales estrellas vinculadas a «la Caravana Estelar» (incluyendo quienes tienen ya contrato con WWE) compitan allí.

Recordemos, sin embargo, que Matt y Jeff Hardy también apuntaban a estar en Triplemanía Regia representando a TNA, según expuso el Wrestling Observer. Y si se preguntan por qué finalmente no estarán, el propio Matt lo explica ante los micrófonos de su podcast, ‘The Extreme Life Of Matt Hardy’.

«Sé que nos preguntaron por ello, y para ser totalmente transparente, ya teníamos fechas programadas para esas semanas . Nos preguntaron si podíamos estar, pero no podíamos, obviamente. Tal vez más adelante podamos . Nos preguntaron por ello».

¿Querría Matt luchar de nuevo bajo los focos de AAA? El veterano responde a continuación.

«No me opongo. Estuve en una Triplemanía, que se suponía íbamos a estar Jeff y yo en el estelar, y fue justo después de que Jeff tuviera sus problemas en AEW. Acabé haciendo equipo con John Morrison. Me encantaría que Jeff y yo ganásemos el Campeonato de Parejas de Triple AAA».