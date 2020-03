A la medianoche del 2 de marzo del 2020, Matt Hardy subió un video en su cuenta oficial de YouTube, anunciando al mundo de la lucha libre que no renovó con WWE, convirtiéndose de esta manera en un Agente libre con la capacidad de firmar con cualquier empresa que requiera de sus servicios, sea esta: Impact, AEW, ROH, NJPW, o cualquier otra. «Exploraré todas mis opciones», sentenció el ahora ex WWE. Inclusive, manifestó que también verá Raw y SmackDown, por lo que no descarta regresar a la compañía de Vince McMahon, si las condiciones mejoran para él, evidentemente.

Como era de esperarse, el anuncio de Matt Hardy trajo reacciones. De hecho, AEW fue la primera en decir «presente» con un críptico mensaje en su cuenta oficial de Twitter minutos despúes del anuncio de Hardy. Ryback también dio sus impresiones horas despúes.

Si bien hubo muchas pistas sobre el futuro de Matt Hardy, lo cierto es que hasta el momento sigue siendo un Agente Libre, aunque se espera que más temprano que tarde tenga ya definido su futuro luchístico. Sin embargo, sigue habiendo la expectativa de que el luchador de 45 años se dirija hacia All Elite Wrestling.

Ahora, Matt está agradecido con WWE y ahora ha compartido algunas revelaciones propias en sus redes sociales.

The #ExpeditionOfGold was created to end in @IMPACTWRESTLING. Ironically, it ended at #WrestleMania.

The #FreeTheDELETE series was created with the intent to end in @WWE.

TIME IS A FLAT CIRCLE. https://t.co/FynLXnDm0K

— The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) March 3, 2020