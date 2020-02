No tiene muchas oportunidades para luchar en WWE, y cada vez que lo ha hecho últimamente ha perdido, pero no perdemos atención de lo que está haciendo Matt Hardy gracias tanto a su canal de YouTube como a sus publicaciones en redes sociales, sin mencionar su situación contractual, sabiendo que estamos a vísperas de que su expiración, sin indicios de que las partes vayan a renovar.

El luchador de 45 años ha competido en cuatro luchas individuales en Raw desde noviembre de 2019, contra Buddy Murphy, Drew McIntyre, Ricochet y Erick Rowan, pero fue derrotado rápidamente en cada uno de ellos. Tuvo su última aparicíon en Raw el 20 de enero pasado, cuando fue masacrado por Rowan.

Matt Hardy respondió a un fanático por Twitter, cuando este alegó de que los fanáticos de la WWE que están «llorando por él para tener tiempo de televisión» son las mismas personas que se quejan cuando regresan personas como Goldberg y The Undertaker.

El 10 veces campeón en parejas apenas ha aparecido en la televisión de la WWE desde que su hermano, Jeff Hardy, se vio obligado a tomarse un tiempo libre en abril de 2019 debido a una lesión en la rodilla, compitiendo en solo cinco luchas televisadas en los últimos nueve meses. También se ha especulado mucho respecto a que podría abandonar la compañía cuando su contrato expire, para convertirse en el líder de The Dark Order en AEW.

Cuando un usuario de Twitter comparó su situación con la de Goldberg y The Undertaker en una publicación que ya fue eliminada, Hardy respondió diciendo que era una «toma ignorante» porque, a diferencia de los dos veteranos, él quiere trabajar un horario de tiempo completo si WWE invierte tiempo de televisión en él.

