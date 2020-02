No tiene muchas oportunidades para luchar en WWE pero no perdemos atención de lo que está haciendo Matt Hardy gracias tanto a su canal de YouTube como a sus publicaciones en redes sociales. Tuvo un combate en Raw el 20 de enero en el que fue masacrado por Erick Rowan pero no apareció en las siguientes dos semanas. Esto a menos de un mes para que finalice su contrato.

Precisamente de recientes publicaciones en Twitter hablamos ahora, porque el veterano luchador realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, haciendo algunas declaraciones interesantes sobre diferentes cuestiones.

If we are ever in the ring together again, I feel we’d be better as allies than enemies at this stage. https://t.co/JJyd79FeFT

I dig him. He’s great at what he does & has been used intelligently to maximize his persona. https://t.co/WxdZAX47K7

Drew would be my pick. Brock is awesome at what he does, but I want the champ to make all the towns. https://t.co/FgKjVCIZbh

Yes, they’ll be more #HardyCompound matches in the future. Definitely gonna kick @HAILRyzin’s ass when I rePROCURE my #BROKENBrilliance. https://t.co/cgZzFkJSDj

The #BROKEN Universe is gonna return, bigger & better. https://t.co/KiX8jqepAS

— Matt Hardy in LIMBO (@MATTHARDYBRAND) February 4, 2020