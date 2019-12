8 años después, los cuales aprovechó para triunfar tanto en Impact como en el circuito independiente, The Hardy Boyz regresaron WWE apareciendo por sorpresa en WrestleMania 33 ante un atronador recibimiento por parte de la fanaticada. Los hermanos no sólo se presentaron en el magno evento sino que ganaron el Campeonato de Parejas Raw. Protagonizaron uno de los más grandes retornos de la década. Un momento que no nos cansamos de recordar, que vieron más de 33 millones de personas en YouTube.

WWE publicó un video en el que repasan los cinco regresos más impactantes de los últimos diez años, entre los que incluyen este. Y Matt no ha querido dejar pasar la oportunidad de descargar una vez más contra la empresa.

Thanks for the inclusion, @WWE. I know we aren’t currently considered top-level talent, but this return left an INDELIBLE mark on pro wrestling history. In terms of legit shock & surprise, as well as happiness & triumph, this one tops the list for many. pic.twitter.com/qtyO3Bqjcr https://t.co/Vho74y4POs

— The VESSEL of Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) December 21, 2019