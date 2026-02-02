Matt Hardy recuerda su alianza con Bray Wyatt

Aunque tuvieron una interesante rivalidad en la WWE, Matt Hardy y Bray Wyatt tuvieron que lanzarse al Lago de la Reencarnación para que se dieran cuenta de que eran dos seres sobrenaturales de la misma moneda, luego lo lo cual hicieron equipo y eventualmente lograron convertirse en Campeones de Parejas RAW.

► Matt Hardy hubiera querido tener mayor libertad creativa

En un episodio reciente de «The Extreme Life of Matt Hardy», un fanático escribió preguntando si Matt Hardy hubiera tenido total libertad creativa entre 2017 y 2018, y este respondió que hubo varias cosas que habría hecho de manera diferente si fuera su decisión; por ejemplo, el combate que ambos tuvieron en «WWE Raw 25», y que duró menos de cuatro minutos y medio con la victoria de Wyatt, el Campeón de Parejas TNA agregó que deseaba haber luchado por más tiempo, así como también hubiera querido que se añadieran más estipulaciones.

«Si hubiera tenido total libertad creativa, me habría conformado con las risas que nos dimos la primera vez, donde íbamos y veníamos, porque ambos eran elementos básicos de nuestros personajes. A Vince McMahon le encantaba y lo entretenía tanto que quería que hiciéramos esto cada vez. O sea, era excesivo. Me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes y frescas. O sea, ‘Broken’ Matt siempre estaba diciendo palabras nuevas, términos nuevos o lo que fuera. Y creo que Bray era así también».

«Le habría dado un giro un poco diferente (al combate con Bray Wyatt), que fuera un combate más serio, y quizás incluso un poco más violento».

Hardy y Wyatt mantuvieron los Campeonatos de Parejas de Raw de la WWE durante 79 días tras ser destronados por el excompañero de Wyatt, Braun Strowman, y su joven compañero, Nicholas. Eventualmente, ambos mantendrían una estrecha amistad que trascendió el ring, hasta que se dio el lamentable fallecimiento de Wyatt en el 2023.