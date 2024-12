Matt Hardy recuerda pelea entre Vince McMahon y Paul Heyman

Vince McMahon y Paul Heyman eran competencia dentro de la industria de la lucha libre durante los años 90, cuando Heyman dirigía su promoción ECW y era el segundo competidor de la WWE detrás de WCW. Si bien su rivalidad era legítima, los dos hombres finalmente estaban del mismo lado cuando Heyman firmó con la WWE en 2001 luego de que ECW fuera absorbido, y la carrera del «Wiseman» tomó un verdadero giro al convertirse en un mánager de renombre.

► Vince McMahon y Paul Heyman, choque de dos egos

Según la ex estrella de la WWE Matt Hardy, en su podcast The Extreme Life of Matt Hardy afirmó que Vince McMahon y Paul Heyman tuvieron una vez una pelea tras bastidores durante el PPV December to Dismember de ECW en 2006. Allí, el ex WWE mencionó, desde su punto de vista, que McMahon se ve a sí mismo como el mejor promotor, mientras que Heyman se ve a sí mismo como un «promotor innovador» y que estas dos ideologías termiarían chocando.

«Escuchamos que hubo una gran pelea entre Paul Heyman y Vince. Y supongo que, a medida que avanzaba el programa, hubo grandes discusiones y supongo que el programa, a medida que avanzaba, Vince no estaba contento con él. Siempre había habido mucha tensión entre VKM y Paul Heyman, y creo que mucho de eso simplemente proviene del orgullo profesional».

«Siento que probablemente también hubo un poco de orgullo personal en el asunto, y luego, Vince, por así decirlo, lo hizo tragarse la bala porque el programa no era bueno».

Heyman salió de la WWE a fines de diciembre de 2006, pero regresó seis años después para seguir su rol de manager de Brock Lesnar, aunque también mantuvo una alianza con CM Punk y, en los últimos años, con Roman Reigns.