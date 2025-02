Durante gran parte de sus carreras, Matt Hardy y su hermano Jeff Hardy han estado juntos y apoyándose, tanto dentro como fuera del ring. Sin embargo, en los primeros meses de 2009, The Hardy Boyz, en plena carrera individual, se encontraban en bandos opuestos y terminaron enfrentándose en WrestleMania 25 en un combate de reglas extremas, que terminó con la victoria de Matt.

► Matt Hardy derrotó a su hermano en WrestleMania 25

Durante una edición reciente de «WWE Retrospective», los ex Campeones de Parejas WWE recordaron su rivalidad que condujo al combate en WrestleMania 25. Matt describió su enfrentamiento familiar como una aspiración de larga data, mencionó que, la secuencia final que condujo a su victoria no era la visión que WWE tenía para dicho combate.

«Esto también era algo con lo que Jeff y yo soñábamos cuando éramos niños, luchar un día entre nosotros en un gran combate, en un combate de primera línea en WrestleMania. Y he aquí que pudimos hacerlo. Antes, cada vez que WWE quería que nos peleáramos entre nosotros y que tuviéramos una rivalidad acalorada de odio, era un poco más difícil para mí. En ese momento, me sentía totalmente cómodo con eso y él también, ambos lo estábamos. Realmente traté de alejarme de todo lo que era Hardy Boyz, una vez más volviendo a las mallas y haciendo lo mío. Obviamente, en cuanto a la historia, estaba haciendo que la vida de Jeff fuera un infierno en ese momento».

«¿Recuerdas que después de que fallaste el leg drop porque no teníamos tiempo, dijeron: ‘No, no, cúbrelo’? Ya habíamos estado allí bastante tiempo, así que dije: ‘No, primero haremos el Twist of Fate’«.