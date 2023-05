A sus 25 años podemos considerar a Isiah Kassidy como una promesa de AEW. Lo era más bien de la división de parejas antes de que su compañero en Private Party, Marq Quen, se lesionara, pero desde entonces ha estado trabajando junto a Matt Hardy e intentando buscarse un hueco por sí mismo en la programación. No le ha ido nada mal, ha estado contando una historia con The Firm, a quienes finalmente vencieron con Hook y Jeff Hardy en The Firm Deletion. Pero aún le queda mucho camino por delante, incluso para estar a la altura de los llamados pilares del futuro de la compañía.

> El presente de Isiah Kassidy en AEW

Justamente de ellos –MJF, Sammy Guevara, Darby Allin y Jungle Boy– estuvo hablando recientemente en The Extreme Life of Matt Hardy. Isiah Kassidy quiere ganarse su sitio en lo más alto pero también es consciente de su presente así que valora la capacidad de sacar lo mejor de cada oportunidad que le den. Ese realmente es el camino para algún día alcanzar la cima.

“Me motiva mucho. Un día, quiero estar en ese centro de atención, pero mi mentalidad ahora es, sea lo que sea que me den, simplemente aprovecharlo al máximo, y siempre quiero tener al menos un momento para sobresalir. Así que ese fue mi proceso de pensamiento al entrar en el combate The Firm Deletion. Si pudiera tener al menos un momento del que la gente hablará para siempre, eso es lo que me elevará a nuevas alturas”.

O al menos una parte del camino. Otra es conectar con el público, desarrollar un personaje reconocible, diferenciarse de los demás luchadores… Y el joven guerrero de Brooklyn estuvo comentando también sobre que sus característicos gemidos estén resonando en la fanaticada:

“Para ser honesto, me siento muy bien. No pensé que me apoyarían en esto demasiado tiempo. Detrás de cámaras, empiezo a hacer gemidos de repente. Gimo en los oídos de mis amigos. Si miras mi vlog, puedes ver muchas de las cosas amenazantes que hago. Soy una amenaza en la vida real. Así que pensé, déjame llevarlo al mundo de la lucha libre y ver qué pasa. Eso es exactamente lo que hice, y lo hice con Kenny Omega. Esa fue la primera vez que gemí [en la televisión], y dije, solo voy a gemir en tu oído y veamos qué pasa.

“Sabía que estaba haciendo clic cuando los Young Bucks no podían dejar de reír. Simplemente no podían dejar de reír. Yo estaba como, oh sí, lo tengo. Luego, cuando salió al aire, se volvieron locos en las redes sociales. Pensé, oh, este soy realmente yo, así que seguiré haciéndolo. Voy a seguir siendo yo mismo, y ahí es cuando el trabajo se vuelve realmente fácil porque ahora no estoy representando un personaje. A pesar de que realmente estoy de fiesta, realmente estoy en la calle. Tengo videos para probarlo. Lo de la fiesta no es un personaje, es un estilo de vida”.