Joe Hendry, quien se consolidó como una de las estrellas importantes en TNA en 2024, se prepara para el desafío más importante de su carrera. A pesar de haber competido dos veces por el Campeonato Mundial de TNA sin éxito, Hendry cerró el año con un logro notable al ser nombrado Luchador Masculino del Año de TNA. Ahora, está listo para enfrentarse a Nic Nemeth por el Campeonato Mundial de TNA en el esperado evento TNA Genesis el próximo 19 de enero.

En una reciente entrevista con Sportskeeda Wrestling, Matt Hardy elogió el notable ascenso de Hendry en la industria, destacando su capacidad para combinar su talento como luchador profesional con su faceta de músico.

Por su parte, Jeff Hardy expresó interés en trabajar con Hendry, incluso sugiriendo una posible batalla musical en el futuro. Ambos hermanos se mostraron optimistas sobre el próximo enfrentamiento de Hendry contra Nemeth.

.@joehendry kicks off the first #TNAiMPACT of 2025!

Watch on TNA+: https://t.co/SjpCtpS013 pic.twitter.com/qTU9hBR0bt

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 3, 2025