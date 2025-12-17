Matt Hardy quiere trabajar como creativo tras su retiro

Los Hardy Boyz son actualmente los actuales Campeones Mundiales en Parejas TNA, y parecen disfrutar de lo que probablemente será su última etapa juntos, o incluso en su carrera. A sus 51 y 48 años de edad, Matt y Jeff Hardy son conscientes de que sus carreras como luchadores en activo está llegando a su fin.

► Matt Hardy quiere ser productor o creativo

Durante un episodio reciente de su podcast «The Extreme Life of Matt Hardy», Matt Hardy habló sobre varios temas y reflexionó sobre lo que planea hacer una vez que decida colgar las botas, poniéndose como objetivo un trabajo como productor o en el área creativa, resaltando además la contribución que podría hacer aprovechando el nuevo acuerdo televisivo entre TMA y AMC.

«Pónganme en la posición de gestionar y ayudar con la gestión. En última instancia, me veo en una posición creativa; en última instancia, me veo en una posición de producción… Soy un ‘vida’, simplemente eso es. Es decir, incluso cuando no pueda luchar en el ring, voy a estar ahí haciendo esto, aportando».

«¡Me encanta esto y me apasiona!. Viendo cómo fueron las cosas, especialmente al volver a TNA: Jeff y yo teniendo esta enorme oleada de popularidad, este resurgimiento y este acuerdo televisivo… Siento que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto».

Matt Hardy también elogió el trabajo de Tommy Dreamer y Delirious en el área creativa actual de TNA, por lo que considera que su talento en ese campo podría ayudar a ambos a darle un mayor impulso a la compañía para la cual trabaja actualmente.