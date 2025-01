Matt Hardy sigue dando de qué hablar. Y es que, el talentos luchador, actualmente Campeón de Parejas TNA Wrestling junto a su hermano Jeff Hardy, ha revelado qué planes tiene para este 2025.

Además de decir que volverán a luchar en WWE este año, pese a no haber indicios de negociaciones, Hardy reveló en una reciente entrevista con Chris Van Vliet, el hecho de que quieren ganar más campeonatos para seguir haciendo historia y tener un mejor legado. Estas fueron sus interesantes palabras:

► The Hardy Boyz sueñan con ampliar y mejorar su legado para la lucha libre

«Es muy importante para Jeff y para mí consolidar nuestro legado como uno de los mejores equipos en la historia de este deporte. Queremos seguir sumando logros…

«Me gustaría tener más campeonatos que The Dudley Boyz, solo para que no puedan decir que son el equipo más condecorado de todos los tiempos. No sé el número exacto de títulos, pero ellos acumularon bastantes cuando estaban en ECW.

«A lo largo de sus carreras, Bubba Ray y D-Von Dudley han tenido más de 20 campeonatos en pareja, un dato que no pasa desapercibido para nosotros.

‘Nos han presentado como el equipo más popular, así que ya estamos en la conversación. Estamos muy agradecidos por eso, pero es muy curioso, porque eso es lo que siempre destacan Bully Ray y D-Von Dudley: que son el equipo más condecorado. Todavía nos superan en eso'».