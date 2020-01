Matt Hardy prueba un nuevo personaje en YouTube...sin éxito

El 1 de marzo podría ser la fecha en que Matt Hardy abandone WWE. Pero podrían ocurrir muchas cosas hasta entonces. Entendemos que Vince McMahon va a hacer lo necesario para que se quede. Porque si bien no es una promesa que está empezando y que tiene pinta de ser una estrella en el futuro, es un veterano importante que ha demostrado lo mucho que vale y lo que puede hacer cuando le dan libertad.

► Matt Hardy prueba un nuevo personaje

Por eso es de suponer que no se ha dicho la última palabra respecto a su futuro. Puede que salga del Imperio McMahon, pero también puede que se quede. De momento, dado que no le permiten hacer lo que quiere en el mismo, lo cual es el principal motivo por el que querría irse, tiene que hacerlo en YouTube, donde nadie puede obligarle a nada. En la plataforma sigue hablando más de su versión Broken, hablando del limbo y demás ocurrencias. Y recientemente probó durante unos segundos un nuevo personaje más bromista, aunque no hizo gracia a sus hijos.

No tuvo éxito con los niños pero de todas formas el luchador comenta que ese podría ser su nuevo camino, que podría ser «Jokin Matt Hardy». Podría ser interesante, incluso podría aprovechar la popularidad de Joker para continuar por esa vía. Pero no parece que sea más que otra rama del Broken Universe que lo envuelve. Ahora veremos si continúa con ella o la descarta por no haber triunfado en este primer intento.

También veremos qué hace en las próximas semanas, cuando vuelve a aparecer en televisión, si tiene una buena participación en Royal Rumble 2020 (PPV para el que no ha sido anunciado todavía)…

Mientras, Jeff Hardy sigue lidiando con sus problemas de adicciones. No existe una fecha oficial para su regreso, pero sí sabemos que no podrá irse de la empresa al mismo tiempo que su hermano.