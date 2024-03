Matt Hardy podría salir de AEW este mes

Haciendo balance, la trayectoria hasta ahora de Matt Hardy en AEW ha recibido más críticas negativas que positivas. Y el propio gladiador no dista demasiado de tal postura, sobre todo tras comprobar su falta de exposición también con su hermano Jeff como compañero.

Allá por noviembre de 2022, Matt fue preguntado sobre si se ve colgando las botas bajo los focos de «All Elite».

« No lo sé . Con toda honestidad, puedo verme retirándome con AEW. Me encanta estar aquí. Me encanta la sensación de familia que me brinda y me encanta la ausencia de idioteces y de mie*** que hay, ya sabes, eso hace bastante sencillo trabajar […] Aunque, claro, habiendo dicho eso, también amo a WWE . Y creo que es muy positivo que Triple H se haya hecho cargo de la empresa , lo ha hecho bien desde que ha estado a cargo. Y me imagino que seguirá cambiando a medida que evolucione en los próximos años con él a la cabeza».

Y casi sin darnos cuenta, el tiempo de Matt Hardy como luchador de AEW puede ver muy pronto su fin. Según informa Fightful, su contrato concluye este mismo mes y ambas partes no han alcanzado un acuerdo de renovación, por lo que si carece de algún tipo de extensión, el «Broken» quedará desvinculado de la promotora antes de abril.

Cabe pensar en que la decisión de Matt estaría muy condicionada por la situación de su hermano. Y aunque el contrato del «Brother Nero» originalmente también iba a terminar en marzo, fue alargado a causa de sus lesiones y de su inactividad.

La última lucha de Matt y Jeff hasta ahora se dio en el episodio de Rampage del pasado 5 de enero. Allí, acompañados de Mark Briscoe, vencieron a Kip Sabian y The Butcher & The Blade.

A sincere thank you from me & my family to our dieHARDY supporters who so loyally & vocally back us. I’m personally extremely excited for what the future holds for #HouseHardy. pic.twitter.com/GFeijtTrsq