Matt Hardy, orgulloso de Ethan Page, Campeón NXT

Matt Hardy, ex Superestrella de WWE y ex luchador de AEW, ha sorpendido recientemente al gran éxito que ha tenido el también exAEW, Ethan Page, quien decidió irse en silencio de AEW y debutar en WWE, en donde, en cuestión de semanas, logró ya ganar el Campeonato NXT.

Estas fueron sus declaraciones en la más reciente edición de su video podcast The Extreme Life of Matt Hardy:

► Matt Hardy dice estar orgulloso de Ethan Page

«Estoy súper orgulloso de Ethan por creer en sí mismo. Una vez más, podría haber firmado un contrato con AEW, pero creo que se dio cuenta de que Tony Khan ya tenía una percepción de lo que Ethan Page iba a ser, del techo de Ethan Page, de lo que posiblemente podría hacer, y Ethan no se conformó solo con un sueldo.

Quería ir a un lugar donde aún pudiera esforzarse y trabajar duro para convertirse en campeón y continuar elevando su estatus. Por eso, le tengo un gran respeto. Tuvimos una conversación sobre esto antes, y le dije: ‘Sí, hombre, creo que estás haciendo lo correcto’. Estoy muy contento de que apostara por sí mismo porque siento que Ethan es un luchador fuerte, es un gran intérprete.

Tiene una gran mente para contar historias en el combate, y es muy bueno incorporando elementos de personaje y la historia que estás contando en el esquema general de las cosas dentro del combate y en el contexto de una lucha. Así que sí, estoy muy feliz de que haya ido allí. Estoy feliz de que apostara por sí mismo. Tomó un riesgo.

Podría haber asegurado dinero garantizado por tres, cuatro años, lo que fuera el trato, pero tomó un riesgo, se la jugó, y fue a la WWE, y apostó por sí mismo, y le salió bien. Muy feliz por él. He sido un gran defensor de Ethan Page, y eso no va a cambiar en un futuro cercano.

Así que espero que continúe recibiendo oportunidades, espero que lo mate en el buen sentido, y en NXT, cuando su trayectoria haya terminado, tenga una oportunidad en Raw o SmackDown porque creo que puede hacerlo muy bien y sobresalir en esos shows».