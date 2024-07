Matt Hardy nombra los 5 mejores luchadores actuales

En la más reciente edición de su videopodcast The Extreme Life of Matt Hardy, el reconocido y talentoso luchador Matt Hardy, hoy en día luchando en TNA Wrestling gracias a un acuerdo verbal por fechas, ha revelado la lista de los que son, para él, los cinco mejores luchadores activos, es decir, los cinco mejores luchadores de la actualidad. Estas fueron sus intereasntes palabras:

► La lista de los 5 mejores luchadores en 2024 para Matt Hardy

«Mi número cinco sería Swerve Strickland. Realmente creo que ha encontrado su propio estilo… su posición en AEW es una gran razón para hacerlo, pero también creo que ha cumplido con su parte del trato y ha sido capaz de producir en cuanto a esta posición.»

«Debo darle crédito a AEW y a Strickland por convertirlo en un campeón mundial creíble. Hardy dice que desde que se convirtió en campeón mundial, Strickland ha tenido una ‘aura’ diferente alrededor de su personaje, donde se comporta de manera distinta.»

«En el número cuatro decidí ir con MJF porque creo que su esencia en AEW ha sido fenomenal. Casi más que nadie, él representa lo que AEW es en muchos aspectos. Es el rostro de AEW en muchos sentidos». Con referencias específicas a su trabajo con Chris Jericho y CM Punk, debo felicitar cómo MJF ha crecido durante su tiempo en AEW para convertirse en un protagonista certificado para la empresa. Además, MJF entiende diferentes estilos de lucha y puede adaptarse dependiendo del combate y la historia en cuestión.

«En el número tres y dos… The Shield… Tercero en su lista, Roman Reigns. Aunque reconozco que Reigns está actualmente fuera de televisión, creo que su inevitable regreso solo lo hará más grande de lo que ya es. Parece casi como si fuera una estrella tan grande que está casi más allá de la lucha libre en este momento. Es una gran estrella de entretenimiento y cuando regrese como face y lidere a The Bloodline contra el actual The Bloodline, hermano, va a estar ENORME en mayúsculas.»

«Debo felicitar el atractivo mainstream de Reigns, habiendo aparecido previamente en películas y apareciendo frecuentemente en programas de entrevistas importantes.

«En el número dos, Seth Rollins. Seth ha estado haciendo un gran trabajo en WWE TV durante una década. Es uno de esos chicos que simplemente ha llevado a la empresa… Seth siempre es capaz de asumir y entrar directamente en un papel y poner la empresa en sus espaldas y seguir adelante.» Específicamente, admiro la disposición de Rollins para «salirse de lo convencional» y reinventarse según sea necesario. «No hay nadie que esté constantemente teniendo grandes combates como Seth Rollins.»

«Me gusta el personaje actual de Rollins como Seth ‘Freakin» Rollins y creo que hay algo de una versión anterior de mí mismo; creo que Rollins actualmente tiene similitudes con V1 Matt Hardy a principios de los 2000. En pantalla, el personaje de Rollins parece creer que es el mejor del mundo y trata de ser un personaje ligeramente menos convencional, similar a cómo Hardy lo hizo en sus días de V1.

«El American Nightmare en el número uno. Finalmente, el número uno de hoy es el actual Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes. Él es el tipo que en este momento es el rostro de WWE. Debo felicitar la capacidad de Rhodes para convertirse en el rostro de la empresa, comparándolo con John Cena en algunos aspectos pero crucialmente diferente en uno.»

«Él es mucho menos polarizante que lo que era John Cena, Cody es universalmente querido en muchos aspectos, es genial en lo que hace.»

«El viaje de Rhodes a la cima fue descarrilado en 2023 cuando perdió controversialmente contra Roman Reigns en el evento principal de WrestleMania 39. Aunque esto molestó a muchos, creo que ayudó a que el valor de Rhodes aumentara en general.

«Ese año sin ganar el título también generó mucha más simpatía hacia él de parte de los fans más acérrimos. Al final del día, Cody Rhodes en este momento es el principal en la lucha libre profesional».