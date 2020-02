Si abandonara WWE, Matt Hardy no piensa solo en AEW

1 de marzo es la fecha ahora mismo en la que finaliza el contrato de Matt Hardy con WWE. Podría decidir renovarlo pasada esa fecha como también podría decidir no hacerlo. Es mejor no adelantar nada a pesar de lo mucho que está jugando el veterano luchador. Pero sí que es cierto que la balanza parece inclinada hacia que abandonará su actual empresa para firmar con AEW. No obstante, nada está ni cerca de confirmarse.

► Matt Hardy no piensa solo en AEW

Solo se ha estado hablando de estas dos compañías, las dos más importantes en Estados Unidos en este momento; pero puede que no sean las únicas opciones que está valorando Hardy para su próximo paso en la industria. Podemos descartar que tenga previsto mudarse a Japón para luchar en NJPW, pero en tierras estadounidenses tiene al menos otro interés. Esto mismo mostró él recientemente en un nuevo tuit.

I’ll be ESPYING closely tonight, @NWA. And I adore CHAOS. https://t.co/rKkezXFBfI — The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) February 25, 2020

«He estado ESPIANDO de cerca esta noche, NWA. Y adoro el CAOS».

Podemos considerar improbable que esté pensando de verdad en unirse a esta empresa, pero si quisiera hacerlo no cabe duda de que en la misma estarían encantados. Y además quizá pudiera llegar a un acuerdo con All Elite Wrestling para hacer eso posible. Del mismo modo, quizá no en esta compañía pero si fuera un luchador independiente, también podría trabajar ocasionalmente en New Japan.

Ahora mismo todo es una incógnita respecto al futuro de Hardy. El 1 de marzo es el domingo que viene así que si no renueva no podrá estar el lunes en Raw. Si no se confirma nada hasta entonces, puede que su aparición en el programa sí que lo haga. Estaremos atentos a ver qué pasa en los próximos días.