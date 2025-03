Matt Hardy: «Me encantó la promo de John Cena»

Matt Hardy valora la primera promo de John Cena en WWE Raw después de su heel turn, explica por qué le encantó, y señala un detalle que no le convenció en un episodio reciente de The Extreme Life Of Matt Hardy. Más abajo, podemos recordar la declaración completa que hizo el 16 veces Campeón Mundial delante de los fanáticos en el programa de la marca roja del 17 de marzo.

Probablemente, lo único que criticaría es que tal vez podrían haber profundizado un poco más en por qué eligió ponerse del lado de The Rock de esa manera . Eso es lo único que me hubiera gustado escuchar más. Pero me gustó, hombre, creo que hizo un muy buen trabajo al ser un tipo quejumbroso y llorón, alguien que sentía que había sido tratado injustamente, y lo hizo de una manera en la que resultó muy poco agradable, lo cual es exactamente lo que necesitas de John Cena.»

«Me gustó. Creo que lo que más me gustó fue el hecho de que no cambió, y la explicación que dio para ello . La gente preguntaba: ‘¿Qué vamos a obtener de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, nuevo, nuevo?’, y él simplemente dijo: ‘No van a obtener nada. Van a obtener esto. Recuerden, yo no me visto como ustedes, ustedes se visten como yo’. Me encantó eso.

«Cuando alguien está realmente centrado en la vida… no debería necesitar buscar aprobación fuera de sí mismo.

Me lo están poniendo demasiado fácil. Verán, durante 25 años, he sido la víctima, ¿de acuerdo? He sido víctima de una relación abusiva. ¡No, no, no! ¡Ya perdieron su oportunidad de hablar! [El público canta «You sold out»] ¿Sí? Bien, adelante, tomen el micrófono, ¿y qué hacen con él? ¡Solo ser hirientes! ¡Solo saben ser abusivos, y lo único que han hecho siempre es convertirme en su maldita marioneta y esperar que lo haga con una sonrisa en la cara! ¡NO MÁS! [El público corea «Fuck you, Cena»]

Muy elegante, gracias. Escuchen, no soy un babyface. No soy un heel. Soy un ser humano. Y cada uno de ustedes ha sido terrible conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Han sido terribles! ¡Y ha sido el mismo ruido durante 25 años! Cuando llegué por primera vez a WWE… oh, dejaron muy claro que me odiaban. Sí, sí. Momentos de vergüenza, momentos de humillación, como este, en los que me hicieron saber que no era digno de su atención. ¿Y qué hice? Me cambié a mí mismo con la esperanza de que me aceptaran un poco más, y funcionó por un momento, pero luego no fue suficiente. ¿Y qué hice entonces? Trabajé duro, como siempre lo he hecho, y empecé a ganar. ¡Y ganar! ¡Y ganar! ¡Y ganar! ¡Y ganar! ¡Y ganar! ¡Y ganar!

Oh, gané mucho, y lo odiaron. No fue suficiente. ¿Y qué hice entonces? Pasé los siguientes 10 años de mi vida tratando de darles todo lo que podía, ¡y tampoco fue suficiente! [El público corea «Shut the fuck up»] Y en mis últimos momentos, ¿qué es lo único que me queda por hacer, cierto? Puedo irme. ¡Qué gran ejemplo! Pasan de gritarme que me calle a aplaudir cuando digo que me voy. Así que anuncié mi retiro de una manera que nunca antes se había hecho. De verdad me iré a finales de este año. Intenté, una última vez, llevarme bien con ustedes. Intenté, una última vez, hacer algo bueno por ustedes y ¡lo arruinaron! ¡Como siempre arruinan todo! Porque, al igual que aquí esta noche, por dos segundos fue genial, pero nunca es suficiente. [El público canta «Na na na na, hey hey hey, goodbye»]

Cada uno de estos idiotas está demostrando mi punto con cada palabra. Mi punto es que, sin importar lo que haga, nunca es suficiente, y deberían estar avergonzados de sí mismos. ¡Lo único que hacen es tomar! ¡Tomar! ¡Tomar! ¡Y tomar! ¡Solo les importa lo que pueden obtener! Puse mis valores en juego para tomar una decisión muy importante en mi vida, ¿y lo único en lo que pensaron fue ‘qué obtenemos’? Mi historia cambió y solo pensaron ‘¿qué obtenemos?’ ‘John Cena viene a mi ciudad, ¿qué obtenemos?’ ‘Esto es tendencia, ¿qué obtenemos?’ Ninguno de ustedes, ni uno solo, se preguntó cómo me siento. ¡Nadie! Solo piensan en ‘¿qué obtenemos, qué obtenemos, qué obtenemos, qué obtenemos?’. ¡No obtienen nada! ¡Obtienen lo que se han ganado, y lo que se han ganado es NADA! No obtienen un nuevo look, porque ustedes se visten como yo, yo no me visto como ustedes, idiotas. No obtienen música nueva. Esa es mi voz en esa canción, y su tiempo finalmente ha terminado, y mi tiempo finalmente es ahora. ¡Lo único que obtienen es mirarse en el espejo y ver lo horribles que han sido conmigo durante 25 años!

[El público canta «We Want Cody»] ¿Están cantando por Cody? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Su nuevo juguete brillante, porque están a punto de desechar este [señalándose a sí mismo]. Como dije, con cada palabra demuestran mi punto: son gente terrible. Y eso aplica para cada persona en esta sala. Nadie está a salvo, nadie puede esconderse, especialmente aquellos a quienes puedo ver en el público. Sí, sí, sí. Te veo a ti, y a ti en primera fila, y a ti en primera fila. Sí, puedo identificarlos fácilmente. Ustedes son los del ‘Let’s go, Cena’. Sí, ustedes son los que dicen ‘hombre, yo te apoyo’. [El público corea «Let’s go, Cena» y «Cena sucks»] ¿Lo escuchan, mundo? Los idiotas del ‘Cena sucks’ ya se han delatado como gente horrible. Pero ahora les diré por qué los del ‘Let’s go, Cena’ son igual de horribles.

Tú… dices que me apoyas. ¿Qué has hecho por mí? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué han hecho alguna vez por mí, eh? ¡Lo único que han hecho es robarme! ¡Robarme momentos personales! ¡Robarme mi tiempo! ¡Me han convertido en su maldito juguete! ¡Soy un objeto para ustedes! Me han convertido en el chiste de la broma del ‘invisible’ por quince años y todavía piensan que es gracioso. ¡No es gracioso! Es patético. Son patéticos. [El público corea «Shut the fuck up» otra vez] Oh, ¿no quieren escuchar esto? ¿Es difícil para ustedes? ¿No están listos para escuchar la verdad? La verdad es que no usan esto por apoyo. Lo usan para sentirse bien. Usan palabras como ‘Hustle, Loyalty, Respect’ (Esfuerzo, Lealtad, Respeto). Yo las vivo cada día. ¿Creen que pueden comprar las palabras ‘Never Give Up’ (Nunca te rindas)? Yo soy la definición de perseverancia, y cada persona aquí lo sabe.

Ustedes. No me apoyan. Lo que hacen es usarme como excusa para sus vidas patéticas y fracasadas. Porque lo único que han hecho durante 25 años es sentarse en sus traseros y verme ser grandioso. ¡NO MÁS! Esto, esto, cada persona aquí, incluyendo ese niño de ahí [señala a un niño en primera fila], es una relación tóxica y disfuncional. Oh, ¿no quieren escucharlo? ¿Es demasiado duro para ustedes? Pues escuchen esto: ¡estoy terminando con ustedes! Se acabó. Estoy terminando con cada persona aquí, ya sea que me amen o me odien… están descartados. Ya no los necesito, no me importan, y no significan nada para mí. Y aquí está la cuestión: no hay ruido que puedan hacer, no hay nada que puedan hacer, porque saben que tengo razón y saben que ustedes están equivocados.»