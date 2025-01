Hace un año, Will Ospreay decía esto sobre Leon Slater en entrevista concedida a Denise Salcedo.

«Recuerda lo que digo: en cinco años, ese chico será el mejor luchador del mundo. Es, sin duda alguna, uno de esos, que cuando alguien nuevo aparece, la gente siempre dice, ‘oh, ese chico te admira y tal’. Y siempre es halagador. Y luego lo ves, y dices, ‘¿qué edad tiene?’ Y resulta que es mucho mejor de lo que yo era con esa edad. En plan, tú sabes, da bastante miedo. Yo sabía la habilidad que tenía a los 18 años, ¿vale? Pero nunca pensé que tendría este nivel. Y ahora verlo a él, que tiene, y no bromeo, mucho más potencial que el que yo tenía, pienso que en cinco años, será el mejor luchador del mundo».

► La aprobación de los Hardy

Hoy, Leon Slater ya es una cara habitual de TNA, y aunque todavía no ha ganado allí ningún combate de gran relevancia, ya ha podido compartir ring con estrellas como KUSHIDA, Mike Bailey o Mustafa Ali. Y ayer fue anunciado para el probablemente encuentro más mediático de su novel carrera.: la próxima semana en iMPACT!, «The Youngest in Charge» formará equipo con The Hardys, quienes juntos harán frente a The System. Cabe apuntar que la lucha fue grabada días atrás.

Y Matt Hardy quiso compartir este elogio dirigido a Slater vía X (Twitter).

Both myself & Jeff see a ton of potential in @LEONSLATER_ & his incredible athleticism. Leon is a future champion in @ThisIsTNA if he can stay healthy. #TNAiMPACT — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) January 31, 2025

«Jeff [Hardy] y yo vemos mucho potencial en Leon Slater y su increíble atleticismo. Leon es un futuro campeón de TNA si puede mantenerse en buena condición física».

Palabras que Slater quiso agradecer.

WHAT A TWEET TO WAKE UP TOO !

HAVING THE SUPPORT OF THA GOATS 🐐 MEANS EVERYTHING

I WONT LET YOU GUYS DOWN 🦾 https://t.co/OcJ3EkSlLl — LEON SLATER (@LEONSLATER_) January 31, 2025

«¡VAYA TUIT PARA DESPERTARME! TENER EL APOYO DE LOS MEJORES DE TODOS LOS TIEMPOS LO ES TODO, NO ES DEFRAUDARÉ, TÍOS»