En cuestión de año y medio, TNA pasó de tener a AEW como colaboradora, a situarse justamente en el otro «bando» y aliarse con WWE. Y muchos, ahora, trazan odiosas comparaciones.

Caso de Matt Hardy, quien desde su salida de AEW se ha posicionado claramente en contra de la casa Élite, ahora que TNA vive una particular luna de miel de la mano de WWE. Como muestra, sus recientes declaraciones vía ‘Extreme Life Of Matt Hardy’, al ser preguntado si esta relación supone un dardo del gigante estadounidense contra AEW.

«Estoy seguro de que podría ser, especialmente por WWE, porque sé que AEW, algunos tuits que Tony [Khan] ha escrito sobre Hunter [Triple H] y Shawn [Michaels] y la compañía, diciendo que era la ‘Weinstein Wrestling Federation’, o algo así, a ver, estoy seguro de que eso no ha gustado a alguna gente, ¿sabes? Pero una cosa que puedo decir es que creo que la colaboración entre AEW y TNA fue muy desequilibrada. Me habría gustado verlos impulsar a TNA un poco más, intentar hacerla lucir al mismo nivel, aunque TNA no lo estuviera».