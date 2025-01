Matt Hardy: «Kenny Omega podría recuperar algunos fans para AEW»

Kenny Omega ha regresado a AEW y Matt Hardy cree que sería bueno que él ganara el título mundial para que algunos fans que se fueron vuelvan a ver los shows. «The Best Bout Machine» siempre ha sido un luchador que ha movido la aguja, como suele decirse, tanto en la casa Élite como en NJPW. Ahora, no parece estar cerca de tener una oportunidad contra el actual monarca, Jon Moxley.

► Moviendo la aguja

Pero leamos la reflexión que comparte el veterano de TNA -él mismo ha provocado eso en su actual empresa; también informábamos recientemente de que Mercedes Moné ha provocado que muchas personas se suscriban a la plataforma de streaming de RevPro después de convertirse en la nueva campeona- en The Extreme Life Of Matt Hardy:

«Vi la mayor parte de ese combate, no lo vi de principio a fin, pero sí pude ver la mayor parte. Kenny se veía increíble, súper motivado, saludable y en forma. Estaba en su mejor versión. Kenny Omega es muy especial, siempre lo he dicho, todos saben que cuando estuve en AEW hablé sobre lo especial que es como intérprete. Sé que hubo un momento en el que mencionaste que sería un gran candidato para impulsarlo de nuevo, darle una carrera por el campeonato y recuperar a algunos de los fanáticos que se han alejado, y no estoy en desacuerdo con eso. Creo que Kenny Omega es un verdadero pilar de AEW, es uno de los tipos que inició todo el movimiento de AEW desde el principio junto con los Bucks y Cody, obviamente. Sí, me encantaría ver a Kenny Omega en un papel significativo cada semana en televisión. Creo que eso ayudaría mucho a la marca.»

Nunca se sabe cuando un luchador como Kenny Omega va a recibir una oportunidad de ser campeón mundial pero «no parece estar cerca» porque ahora mismo Jon Moxley está rivalizando con Cope.