Matt Hardy: «Jeff quiere irse bien de la WWE»

El 25 de febrero, NXT presentará a The Hardys, los actuales Campeones Mundiales en Parejas de TNA, enfrentando a Tavion Heights y Myles Borne. Seguro que no será la última vez de Matt y Jeff en la WWE -de hecho, ellos mismos han mostrado su deseo de regresar a la compañía donde se convirtieron en iconos de la lucha libre- y además tienen cuentas pendientes, en especial «The Charismatic Enigma».

We heard our names dropped on #WWENXT – Our response NQCC.. pic.twitter.com/Pwfu0XLZ6x

— MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) February 19, 2025