Matt Hardy ha iniciado el 2025 sorprendido a sus fanáticos. Y es que, en la más reciente edición de su video podcast The Extreme Life of Matt Hardy, el mayor de The Hardy Boyz sorprendió al decir que sí o sí, tanto él como su hermano Jeff Hardy van a tener una lucha en WWE en este año, 2025. Estas fueron sus interesantes palabras:

► The Hardy Boyz podría regresar a WWE en 2025

«Creo que los Hardys tendrán una lucha en WWE en 2025. No sé cuándo ocurrirá ni dónde será, pero tengo un buen presentimiento al respecto. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, yo también tengo un buen presentimiento. Nunca se sabe».

Sin duda alguna, son unas declaraciones bastante alocadas para muchos fans. Para nadie es un secreto que en WWE no guardan el mejor de los recuerdos de Jeff Hardy por sus adicciones a las drogas y el alcoholismo.

Sin embargo, en WWEn unca hay que decir nunca. Tanto Matt como Jeff ya han revelado que quieren acabar sus carreras en WWE. Quedará por ver si los queridos luchadores pueden retornar a su casa en este 2025.