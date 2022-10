Matt Hardy ganó el primero de sus muchos títulos en WWE en 1999, cuando fue Campeón de Parejas junto a Jeff Hardy. En el 2000 fue Campeón Hardcore. Entre ese año y 2001 conseguiría el cinturón por equipos en cuatro ocasiones más. En 2001 fue también Campeón Europeo. En 2003 fue Campeón de Peso Crucero. En 2007 fue Campeón de Parejas y Campeón Mundial de Parejas. En 2008 fue Campeón de Estados Unidos y Campeón ECW. En 2017 ganó el Campeonato de Parejas Raw cuando The Hardy Boyz volvieron a la compañía. En 2018 lograron un segundo reinado con esta corona. Y en 2019, finalmente, también junto al «Enigma Carismático», fue Campeón de Parejas SmackDown.

► Matt Hardy y el Campeonato Intercontinental WWE

No le faltaron los títulos durante su carrera como Superestrella -tampoco en otras organizaciones- pero Matt Hardy nunca fue Campeón Intercontinental. Y le hubiera gustado, como explicaba en un reciente sesión de preguntas y respuestas en su podcast, The Extreme Life of Matt Hardy.

«Lo habría hecho, sí. Especialmente porque el Campeonato Intercontinental tenía una historia increíble en la WWE y me hubiera encantado (haberlo ganado). Supongo que probablemente más que nada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Probablemente estaba en la marca opuesta o en algún programa diferente. Nunca fui programado dentro de una historia con el Campeonato Intercontinental realmente fuerte que hubiera funcionado en un combate conmigo ganando, así que supongo que tal vez, ya sabes, en el momento equivocado, en el lugar equivocado».

