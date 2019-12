AEW sería una buena opción para Matt Hardy si abandonara WWE cuando su contrato finalice. Para empezar, podría tener la libertad que no tiene en su actual empresa para, por ejemplo, seguir desarrollando su personaje de Broken, lo cual ahora solo puede hacer en su canal de YouTube. Y si Jeff Hardy va con él ambos tendrían la oportunidad de continuar su aventura como dupla. Podrían tener una revancha con Santana & Ortiz o Private Party, parejas a las que los Hardy Boyz se enfrentaron, como también a los Dudley Boyz, en un evento de House Of Glory en 2016.

Pero eso ahora mismo no es más que una posibilidad. Los Hardy podrían firmar de nuevo con el Imperio McMahon. Sin saber qué pasará en los próximos meses, Matt respondió hace poco a un fan acerca de qué piensa de lo que está haciendo Cody Rhodes. Seguro que tanto a él como a All Elite Wrestling le encantan las palabras del veterano, a quien suponemos que recibirían con los brazos abiertos.

Always got along well with him. Very talented performer. The waves that he’s been able to make with Bucks/Omega/Khan are impressive & remarkable. Kudos to him for helping to make pro wrestling a healthier industry. https://t.co/PRENgVCgS8

— The VESSEL of Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) December 24, 2019