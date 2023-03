Matt Hardy explica qué salió mal con The HFO en AEW

The HFO (Hardy Family Office) fue una de las facciones más grandes hasta ahora de AEW. En el sentido de número de miembros: Matt Hardy, Andrade, Isiah Kassidy, Marq Quen, Jose The Assistant, The Butcher, The Blade, The Bunny, Jora Johl, Angélico, Jack Evans. Realmente, no tuvieron demasiado éxito durante su breve existencia de 2021 a 2022. ¿Qué salió mal? De ello estuvo hablando si antiguo líder en un reciente episodio de su The Extreme Life Of Matt Hardy.

> Qué salió mal con The HFO

“Dijeron [Private Party] que yo era un mentor para ellos. Esa fue originalmente su idea, me la propusieron y me preguntaron qué pensaba y les dije: ‘Chicos, sé que no me conocen muy bien, pero siempre estoy dispuesto a cualquier cosa, lo digo en serio’. Quiero decir, si algo es bueno y es productivo y ayuda a la gente, estoy dispuesto a cualquier cosa, especialmente en la etapa en la que estoy en mi carrera. Si puedo hacer algo para elevarte, eso es muy importante. He dicho esto muchas veces, creo que una gran parte de mi legado en este momento finalmente termina con lo geniales que resultan Isiah [Kassidy] y [Marq] Quen. He invertido en esos muchachos, específicamente he invertido en ellos y son una gran parte de mi legado en el futuro.

“Cuando comenzamos a hacer eso, después de que fuimos a las grabaciones de Impact Wrestling, hubo un par de combates en los que hicieron cosas un poco rudas y Tony [Khan] me preguntó después de las grabaciones de IMPACT: ‘¿Crees que deberíamos cambiar a estos tipos? ¿Aceptan este cambio que les estás proponiendo?’. Le Dije: ‘Sí, creo que funcionará’. Terminamos haciéndolo, cambiaron en el combatecon Top Flight si recuerdas, agarraron un silla, golpearon a alguien y ganaron y en realidad nos pusimos bastante calientes en ese momento con las luchas de tercias que estábamos haciendo como rudos, ya sabes, con Big Money Matt, Heel Zay y Heel Quen. Realmente siento que teníamos mucho impulso, lo estábamos haciendo bien y habríamos continuado elevándonos como un trío hasta que comenzamos a agregar personas y como… Tony dijo: ‘No tenemos a nadie que hable por Butcher & Blade, ellos son mejores cuando tienen alguien qhe hable por ellos. ¿Te importa si te los ponemos?’. Estaba seguro de hacerlo pero luego se volvió un poco excesivo. Agregaron TH2 y luego fue Jora Johl y se diluyó tanto y sé que en las notas describiste el HFO como la isla de los juguetes inadaptados, lo describí [de la misma manera] en ese momento. Así es exactamente como describí al grupo y se convirtió en tantos muchachos que realmente no sabíamos qué hacer con él y no tenía rumbo. Simplemente terminaron siendo personas que empujarían a otras personas.

“Sí, quiero decir, y muchos de esos muchachos buscaban aparecer en la televisión, pero también estaban tratando de conseguir un veterano establecido que pudiera ser un portavoz, que pudiera hablar por ellos y ayudarlos a explicar muy claramente sus motivaciones y sus personaje. Teniendo en cuenta que se me confió eso, obviamente estoy muy agradecido, pero se volvió demasiado. Agregamos demasiadas personas y se saturó tanto con el talento que realmente no podíamos concentrarnos en elevar a dos o tres tipos diferentes a la vez”.

