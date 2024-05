Matt Hardy explica por qué no renovó con AEW

Matt Hardy es agente libre. Recientemente se le ha visto en TNA. Pudo renovar con AEW pero no lo hizo. ¿Cuál fue el motivo? El veterano lo desvela en un nuevo episodio de The Extreme Life of Matt Hardy mientras confirma que todavía está en conversaciones en la casa Élite.

► Matt Hardy no renovó con AEW

«Creo que la razón por la que al principio no renové con AEW fue porque quiero desempeñar un papel más significativo en lo que AEW está planeando para el futuro, especialmente en la televisión. Quiero participar en algo que sea importante y cautivador, porque eso es lo que busco, especialmente teniendo en cuenta que me quedan solo unos pocos años para hacer esto. Hablamos sobre algunas posibilidades y hubo algunas ofertas, pero no era exactamente lo que estaba buscando.

«Seguimos conversando, las negociaciones no han terminado ni se han detenido. Nunca se sabe, pero la razón por la que me fui es porque busco un poco más de lo que creo que estaban dispuestos a ofrecerme. Si pensaban que eso me haría feliz, no necesariamente era lo que yo tenía en mente. Aún quiero ser una fuerza activa en cualquier programa en el que participe.»

Por varias razones podemos entender por qué AEW no tiene la misma visión para Matt Hardy que él. La principal serían los nuevos fichajes. Claramente, la compañía va a buscar darles a ellos esa importancia en televisión. La «Impact Zone» es una opción mejor para el veterano.

Dicho esto, quizá alcancen un acuerdo próximamente. La verdad es que Matt nunca ha terminado de explotar como All Elite. Ni siquiera The Hardys han podido hacerlo. Por otro lado, también se ha hablado de la posibilidad de que vuelvan a WWE. Veremos qué pasa.