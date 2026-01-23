Cuando incluso Eric Bischoff, quien tanto promovía que TNA estaba encaminada a superar a AEW y convertirse en la segunda promotora luchística del mundo, admite que el estreno de iMPACT! en AMC fue nefasto, algo te dice que tantas voces no pueden estar equivocadas.

«En sí el formato no estuvo muy bien… no estuvo bien producido. No sé quién escribe el show, quién produce el show, quién dirige el show. Todos tienen trabajo que hacer […] Ni siquiera voy a dar cuenta del aspecto creativo y cosas así, pero en sí la producción fue muy pobre».

Ayer, TNA presentó segunda edición de Thursday Night iMPACT!, y aunque la mejora fue bastante palpable, la pregunta pasa por cuántos seguidores, visto lo visto la semana pasada, habrán dado una segunda oportunidad al programa. Al menos, si Nielsen hace públicos los datos de audiencia, significará que iMPACT! entró en el Top 150 de «cable originals».

► AMC, «impresionada»

Y ahora, gracias a la inestimable fuente que supone Matt Hardy, sabemos que, según sus recientes palabras vía ‘The Extreme Life Of Matt Hardy’, AMC pareció ver con buenos ojos la puesta de largo de iMPACT! Hardy, no obstante, reconoce que aquella no fue perfecta, pero que TNA acabará redondeando su producto (créditos a Fightful por la transcripción).

«Sé que la gente en AMC estuvo muy contenta. Es su primera aventura en la lucha libre, contenido deportivo y cosas por el estilo, así que no estén muy familiarizados con esto. Sé que esperan cosas, quieren ver que incorporamos historias. Creo que a la gente de AMC le voló la cabeza la estampa de hacer un show de dos horas de lucha libre en directo. Ver todos esos elementos y todo lo que sucede y los cambios sobre la marcha. Creo que al final alucinaron bastante y quedaron bastante impresionados. «Pienso que [el estreno de iMPACT! en AMC] hubo varias cosas muy buenas. También se dieron algunos problemas con los pasaportes que provocaron que muchas de las cosas tuvieran que volver a programarse. Vuelvo a decirlo, fue nuestra primera vez y no fue perfecta. Pienso que podríamos haber cambiado el ritmo de algunas cosas un poco más. Podríamos haber ajustado un poco más las cosas. Creo que en televisión, en 2026, tienes que tener un producto que sea ‘boom’, ‘boom’, ‘boom’, ‘boom’. La capacidad de atención de los fans es muy corta. Pero somos un trabajo en progreso y no creo que nadie que sea parte de esto diga lo contrario. Esto es TNA e intentamos que crezca y se convierta en algo mayor y será un proceso de trabajo. Creo que llegaremos allí. Cuando todo terminó, creo que todos se alegraron por el primer show. Hubo cosas muy buenas y las sacamos adelante. ¿Fue perfecto? No, y no creo que nadie lo diga. Pero al final, en AMC estuvieron muy contentos con nosotros y eso era muy importante».