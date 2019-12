Matt Hardy fue uno de los participantes del Gauntlet Match por una oportunidad por el Campeonato de Estados Unidos donde se enfrentó en un buen encuentro ante Ricochet, aunque sin éxito. La buena noticia para él, en cierto modo, es que nadie ganó dicho encuentro.

Hardy últimamente está teniendo más presencia en televisión, donde se ausentó únicamente en un episodio como consecuencia del nacimiento de su tercer hijo; sin embargo, no ha podido ganar, y quizás esa situación creativa es el punto discordante en una posible renovación contractual.

Luego del encuentro, Matt Hardy fue elogiado por Twitter por su antiguo compañero de batallas Bully Ray, y este correspondió a dicho elogio. Este martes, el propio Hardy recurró a su cuenta de Twitter para dirigir unas palabras.

Gotta get back to being true to what I am. pic.twitter.com/7Dlk0owcll

«Terry Funk era de mediana edad y loco. Yo soy de mediana edad y #BROKEN por dentro. Tengo que volver a ser fiel a lo que soy».

También vimos cómo Matt Hardy elogió a Ricochet a través de la misma red social, con quien luchó y perdió. El «superhéroe» también se dio tiempo para responder al tuit de Hardy para felicitarlo:

Was a honor being in there with you. Even got you to go back to your old spot monkey ways! Thank you 🙏🏽 https://t.co/YRhR76fUlh

— WWE’s resident Superhero 👑 (@KingRicochet) December 17, 2019