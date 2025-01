Matt Hardy duda que Jeff Hardy superara a John Cena

En una reciente entrevista que concedió Jeff Hardy, declaró que si no fuera por sus excesos con las drogas, hubiera alcanzado un pico de popularidad que hubiera sobrepasado a John Cena.

Pues bien.

Su hermano mayor, el otro que compone a The Hardy Boyz, Matt Hardy, salió a contradecirlo.

►«No sé si habría sido más grande que Cena»

Durante el más reciente episodio del pódcast «The Extreme Life of Matt Hardy», titulado: «WWE on Netflix | The Extreme Life of Matt Hardy #158», la conversación fluyó de la siguiente manera.

Todo empezó cuando el otro podcaster, Jon Alba, preguntó lo siguiente.

«Oye, ¿Sabes qué? Brother Nero ha dado de qué hablar. Mientras grabamos esto, fue a raíz de un video que tú filmaste en redes sociales. Jeff mencionó que, si hubiera tenido su vida en orden a mediados o finales de los 2000, cree que podría haber sido tan grande como John Cena, si no más grande. Esto ha generado mucho debate en la comunidad. Tengo mis pensamientos al respecto. ¿Qué piensas de esa afirmación? Porque es una declaración bastante audaz. Sabemos que ‘Big Match’ John, de quien hablaremos en este episodio, es una leyenda. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Jeff?».

A lo que Hardy respondió.

«Creo que si Jeff hubiera tenido la mentalidad correcta y hubiera tenido su vida en orden, como la tiene ahora, podría haber sido una figura principal durante mucho tiempo. No sé si habría sido más grande que Cena, simplemente porque no estoy seguro de cómo los monólogos de Jeff lo hubieran elevado en el gusto del público. Es un personaje muy único, un verdadero enigma, pero hablar en el ring, especialmente en ese entonces con Vince a cargo, era un factor muy importante. Sin embargo, tenía mucho valor, y la gente estaba muy comprometida con él debido a su carisma y al misticismo que lo rodea. Jeff realmente es una anomalía; hay algo en él que simplemente te atrae. Tiene ‘eso especial’, que muchos no tienen. Habría sido muy interesante verlo. Sé que generalmente buscan que el principal de la compañía sea alguien bien hablado, muy articulado, y eso no es precisamente la fortaleza de Jeff. Pero habría sido fascinante ver hasta dónde habría llegado si hubiera estado estable en aquel entonces. Definitivamente creo que podría haber sido una figura principal y un campeón mundial en múltiples ocasiones».

Alba entonces interrumpió.

«Pero él ya es un campeón mundial varias veces».

A lo que Matt explicó.

«Pero me refiero a que, durante esos años, podría haber tenido un período de varios años siendo dominante en la cima«.

Alba continúo.

«¿Crees que su carrera como luchador individual podría haber sido tan exitosa como su carrera en parejas?».

Matt contestó entonces.

«Sin duda, creo que sí».

Alba decidió entonces que no soltaría el hilo de la charla.

«Entiendo lo que dices sobre los monólogos, pero ha habido muchas grandes estrellas en la lucha profesional que no fueron increíbles a la hora de hablar al público. Goldberg, por ejemplo, nunca fue conocido por sus habilidades en el micrófono durante su mejor momento, pero tenía algo especial. «El personaje de Crow de Sting rara vez hacía monólogos y aun así fue uno de los más populares en la lucha libre de su tiempo. El Undertaker tampoco fue conocido por su trabajo en los segmentos charlados, y aun así fue una figura principal. «En el caso de Jeff, durante el período de 2007 a 2009 en WWE, como ya hemos hablado antes en el pódcast, superaba a Cena en ventas, superaba a Triple H, y a todos los grandes nombres en venta de mercancía. Tenía una conexión con múltiples sectores del público que creo que nadie más en la empresa tenía, incluido John Cena. «Sabemos que Cena tenía a los niños, esa era su fortaleza, pero muchos adultos no lo querían en esa época. Jeff Hardy tenía esa actitud, ese encanto, por así decirlo, y creo que tenía un atractivo transversal que lo podría haber hecho tan grande como Cena. Realmente creo eso«.

Matt puso énfasis en lo siguiente.

«No voy a discutirlo. Solo digo que, de manera realista, siento que con Vince allí y siendo WWE, probablemente lo que más lo habría detenido sería su trabajo en los segmentos con micrófono en mano«.

Alba finalmente atinó al decir. «¿Crees que su tamaño lo habría limitado?». Finalmente, Matt cerró con lo siguiente. «Quiero decir, eso es algo que es diferente. Goldberg, por ejemplo, parece una bestia, ¿verdad? Tiene un físico único, increíble, masivo, algo que Jeff no tiene. Entonces, siento que, debido a que Jeff es un personaje más pequeño, ellos probablemente habrían querido a alguien que también pudiera hablar bien. Me imagino que habrían querido que explicara las cosas, porque no es un monstruo como The Undertaker o Goldberg. El personaje de Sting era tan grande que creo que si Jeff, tan popular como era, lo hubieran puesto en el camino correcto para resaltar sus fortalezas y no mostrar sus debilidades, podría haber sido un gran, gran nombre en la cima por mucho tiempo«. Si quieres escuchar a Matt decir lo anteriormente citado, a continuación te dejo la platica. Inician en el minuto 5 con 3 segundos.