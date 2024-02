«Cuando renunció la semana pasada, en realidad, me dijeron en WWE que esperaban que pronto estuviera en AEW, por su conexión con Mercedes. Como la redactora o escritora personal de promos de Mercedes, así como Brian Gewirtz lo es para Dwayne Johnson, The Rock. Ella trabajó de la mano de la división femenil de SmackDown por allá en 2022″. Esta es la última novedad hasta ahora sobre Jen Pepperman. La ganadora de premios Emmy decidió concluir sus siete años de trabajo como escritora en WWE para unirse a AEW como Vicepresidenta Creativa.

Alrededor de esta noticia también está habiendo otras, como la también reciente contratación de WWE del exluchador independiente Patrick Scott como nuevo asistente del equipo de escritores de SmackDown. No sabemos si ambas situaciones están relacionados pero es llamativo que la compañía amplíe su plantilla justo cuando acaba de perder a un miembro. Por otro lado, más directamente, ahora hablamos de una reacción a la unión de Pepperman a la casa All Elite. Matt Hardy comparte su opinión en The Extreme Life of Matt Hardy:

«Trabajé con ella cuando regresé a la WWE en 2017. Estuve allí desde 2017 hasta 2020, me llevé bien con ella, interactuamos un poco. No la conozco extremadamente bien, pero sí la conozco. Creo que es muy interesante. Creo que es algo positivo que Tony esté trayendo a alguien que ha estado en el formato de la WWE, en la sala de redacción y en la sala de estructuración de la WWE, para que aporte su visión a AEW. Creo que es algo positivo».

Cómo va a influir Jen Pepperman en la creatividad de AEW está por ver pero su fichaje ha sido realmente bien recibido:

«¡Ésta es una noticia EXCEPCIONAL! Las mejores noticias que he escuchado de AEW en mucho tiempo. ¡Jen tiene mucho talento y podría ser el eslabón perdido! Bravo».

