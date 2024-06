Durante un tiempo, antes de que ambos abandonaran la compañía, Matt Hardy estuvo trabajando con Ethan Page en AEW. Primero fueron rivales cuando «All Ego» formaba parte de la facción desaparecida The Firm y más tarde se convirtieron en una suerte de compañeros cuando el de los Hardys se hizo con su contrato y lo obligó a ayudarlo en ssu aventuras.

► Matt Hardy recuerda a Ethan Page

Durante un episodio reciente de The Extreme Life of Matt Hardy, el conductor del pódcast y luchador veterano se acordaba de aquella historia, propuesta por MJF:

«Soy un gran fan de Ethan Page. MJF fue quien propuso la idea, después de que Jeff se metiera en problemas y estuviera fuera de la televisión, MJF propuso la idea, dijo: ‘Oye, soy un gran fanático de este tipo, Ethan Page. ¿Lo conoces?’ Yo dije, ‘No, no lo conozco. Disfruto de lo que he visto de él hasta ahora.’ Él dijo, ‘¿Estarías dispuesto a trabajar con él?’ Hicimos una grabación previa, y eso es lo que empezó, terminamos trabajando juntos durante casi un año antes de que todo terminara. Llegué a apreciarlo mucho como talento y también como amigo, y siento que ambos tenemos ideas muy similares. El hecho de que incluso con esa historia no nos hayan impulsado a un nivel más alto en ciertos aspectos es un poco frustrante porque trabajamos muy duro en tratar de crear contenido entretenido, y creo que, al final del día, Ethan Page es más un artista que un luchador, pero es un gran luchador, es un gran atleta, es muy inteligente, muy buen promo.

«Siento que su valor como entretenedor eclipsó un poco su capacidad atlética, y por eso no tuvo una oportunidad más grande en AEW. Esa es solo mi suposición personal o mi opinión personal. Él estando en NXT, creo que es el lugar perfecto para él. Creo que podría estar allí, creo que podría prosperar. Es un gran orador, es un gran animador, y depende de él cómo hacerlo, cómo conectarse con el público si es un heel o si es un babyface, sea lo que sea. Él entiende todo eso, así que creo que le irá bien allí, y estoy súper feliz y emocionado por mi amigo, que realmente no quería desperdiciar sus años de prime, obteniendo esta oportunidad en WWE y NXT, estoy emocionado por él para que la aproveche al máximo«.