Existe la posibilidad de que Matt Hardy vuelva a ser Broken Matt. Incluso se le hizo un guiño no hace mucho en Being The Elite. De ello estuvo hablando el mismo luchador de All Elite Wrestling recientemente en The Extreme Life of Matt Hardy, adelantando que de volver sería con una versión distinta, más cercana a la realidad.

This Weds it's an ALL NEW #AEWDynamite at 8/7c on TNT!

Jon Moxley wants his belt back from Mr. Brodie Lee, Jake Roberts speaks, Kenny Omega & Broken Matt Hardy take on Santana & Ortiz, MJF makes his return to the ring, & #LeChampion Chris Jericho faces Pineapple Pete!! pic.twitter.com/e25hMPH3ii

— All Elite Wrestling (@AEW) May 12, 2020