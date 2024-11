Matt Hardy critica la programación actual de AEW

Ya pasaron siete meses desde su adiós a AEW pero Matt Hardy sigue atendo a lo que sucede en «Where The Best Wrestle». Sin ir más lejos, recientemente compartía su preocupación por que «Speedball» Mike Bailey acabe diluido en la casa Élite. Se ha informado de que haría su debut en el Continental Classic pero el torneo ha dado comienzo y no es uno de los participantes. En realidad, todavía no está confirmado que vaya a unirse a la compañía.

