Matt Hardy crea The Brethren: «El título de AEW»

En las últimas semanas, Matt y Jeff Hardy se han unido a Mark Briscoe; los Hardys no han estado haciendo demasiado de un tiempo a esta parte y Mark está buscando su siguiente historia después del Continental Classic. Durante una entrevista detrás del escenario en el episodio del 12 de enero de AEW Rampage, los tres avisaron a todos que están interesados en el Campeonato Mundial de Tríos AEW, que actualmente está en manos de The Acclaimed y Billy Gunn.

► The Brethren, a por el título de AEW

Hablando recientemente en su pódcast, Matt reafirma ese deseo y comparte que llama al equipo The Brethren.

«The Brethren se formaron la semana pasada, y espero que a Mark le guste el nombre. Se me ocurrió en el momento. Es más o menos real, prácticamente un hecho. Mark y Jay, su equipo favorito antes de entrar en la lucha libre, eran The Hardys. Así que sin The Hardys, no tienes a The Briscoes. Así que pensé que era algo amable de hacer. Hablamos con Mark. Tuvo un tiempo realmente difícil y desafiante en el Continental Classic, así que pensé que podríamos levantarle el ánimo, ponerlo en un combate de seis hombres con nosotros y salir allí. Tal vez podamos conseguir algunos títulos de tríos en el futuro. Nos vemos geniales juntos, y me gusta Mark. Me gusta mucho como luchador profesional y como persona. Así que le estamos permitiendo muy amablemente ser nuestro compañero de tríos».

Al hablar en prural del título, también parece estar diciendo que quieren el Campeonato Mundial de Tríos ROH, que esta semana la Bang Bang Gang le ganaron a la Mogul Embassy. Tendremos que esperar ver si esa alianza Hardys-Briscoe sigue funcionando y reciben próximamente una gran oportunidad.

