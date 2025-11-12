Matt Hardy: «CM Punk merece ser el campeón de WWE»

CM Punk es el actual Campeón Mundial de Peso Completo en la WWE desde que derrotó a Jey Uso en un combate por el título que dejó vacante por lesión Seth Rollins en la última edición del especial Saturday Night’s Main Event. En el mismo evento, Jade Cargill se coronó Campeona WWE al conseguir destronar a Tiffany Stratton.

► Campeones merecedores

De los dos monarcas habla Matt Hardy en un reciente video en su canal de YouTube:

“Fue un show bastante grande, con cosas importantes pasando. ¿Qué pienso de los dos? Dos personas con las que trabajé en AEW, por cierto, que ahora están teniendo grandes momentos.

Como dijimos aquí en el podcast hace un par de semanas, creo que CM Punk fue muy merecedor de ganar el título. Es una de esas cosas donde sientes que él se ha partido el alma, ha trabajado muy duro… (veo a alguien moviendo algo en el fondo) —sí, ha trabajado muy duro y creo que ha estado genial. Y parece que ha encajado muy bien en WWE. Así que me alegra que haya funcionado y pienso que se lo merece, especialmente por su legado y por todo lo que ha hecho en WWE en el pasado, por su historia allí. WWE fue quien lo convirtió en una estrella, en un nombre conocido en todos los hogares. Así que me alegra que esté funcionando y me alegra que esté teniendo una corrida adecuada.

Va a ser muy interesante ver qué hacen ahora con él, hacia dónde va su camino, con quién termina trabajando y con quién lo emparejan durante los próximos meses.

También estoy feliz por Jade Cargill. Siento que la vi justo cuando comenzaba su carrera. Era muy novata, estaba aprendiendo, pero le apasionaba esto, tenía un gran interés y quería hacerlo. Desde el principio tenía una apariencia increíble, y trabajó muy duro para mejorar. Se esforzó mucho e hizo todo lo que pudo para ser lo mejor posible. Y ahora termina en WWE como campeona.

En cuanto a Punk, siendo campeón mundial a esta altura de su carrera, en sus cuarenta y tantos… Creo que se lo merece. Si eres alguien que vende boletos, que genera interés, si eres un personaje popular con una gran base de fans, creo que vale la pena que seas campeón. Es algo diferente, nuevo, fresco, y hay gente que realmente lo quiere, así que eso los hace felices.

No creo que tenga que durar para siempre ni ser un reinado largo, porque con o sin el título, CM Punk va a seguir siendo CM Punk. Pero creo que al final del día, en la lucha libre, las personas que generan más interés, que ponen más ojos en el producto, que venden más boletos, son las que deben estar en esas posiciones destacadas, especialmente si todavía pueden rendir a un nivel respetable en el ring. Y Punk todavía puede hacerlo.”